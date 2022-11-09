協助台灣標竿及中小企業落實ESG永續發展，進而打入國際供應鏈，成為跨國顧問群認定的龐大商機。全球商業數據領導廠商鄧白氏9日宣布，與KPMG安侯建業、倍力資訊、SAP和SGS等產業夥伴共同倡議「ESG黃金生態圈」，結合跨領域專業夥伴推動產業永續轉型。

鄧白氏台灣區總經理孫偉真指出，倡議「ESG黃金生態圈」是希望呼籲企業界，透過營運規劃實踐ESG永續發展，以及系統化的知識與工具，設定減碳目標，由內而外締造更全面的永續價值。

在此生態圈上，參與業者提供了各自的專長，包括，鄧白氏以 D&B ESG Intelligence智慧評鑑平台服務，包括自評報告和「ESG永續標章」服務，中小企業可以檢視自身的ESG實踐程度。KPMG安侯永續為企業提供 ESG 策略的全方位整合顧問及諮詢服務；倍力資訊：以「碳管家」解決方案協助企業進行碳盤查、產品的碳足跡計算等；SAP提供永續發展解決方案連結企業各端數據，乃至進行碳金融相關的管理；SGS為國際級查證服務，確保營運永續指標皆符合標準及規範，強化企業在全球供應鏈的能見度。

SAP全球副總裁、台灣總經理陳志惟表示，SAP將永續因子融入企業核心流程 ERP，協助企業以即時的數據了解公司真實營運狀態，達成人、財、物、碳一體化的目標，方便永續成為企業營運狀況的評估依據。