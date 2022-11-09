一代性感女神邱淑貞和富商尪沈嘉偉婚後育有3個寶貝女兒，尤其21歲的大女兒沈月，遺傳父母的好基因，已出落得亭亭玉立，還被封為「最美星二代」，今(9日)她出席時尚雜誌的活動，卻不慎跌倒，被助理攙扶到後台處理，再回來拍照時，白嫩腿上還貼著ok繃。

沈月今以一身斜肩黑色短禮服出席時尚派對，但在入場前不慎在場外跌倒，因此她趕緊被工作人員送到後台處理近半小時，後來再現身膝蓋上貼著ok繃，面對媒體詢問有無大礙，她面帶笑容表示：「OK，Thank you。」

沈月進場前不慎跌倒。(圖／翻攝自東網)

邱淑貞和富商老公沈嘉偉婚後育有3個漂亮女兒，其中最為人所知的是大女兒沈月，擁有甜美外型和苗條身材，已出落成大美人的她，獲得不少時尚品牌青睞，也常替雜誌拍攝寫真，人氣完全不輸給媽媽，成為時尚圈新寵兒。

其實沈月之前傳出將在南韓出道，還改藝名為「Ayla」，不過遭到她否認，坦言會繼續專注學業及做模特兒，不過早是演藝圈著名「最美星二代」的她，一舉一動都能受到關注，不少人也相當期待她未來發展。