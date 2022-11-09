鵜鶘前鋒錫安威廉森（Zion Williamson）本季以精實的體格復出，一掃過去外界對他的體型質疑。威廉森告訴美媒FOX Sports，其實每次他被那些體育作家和球評嘲笑身材的時候，這都已經傷到了他，即使他沒有公開反擊。

「人們不明白，包括那些作家，如果他們有小孩，想像自己小孩被說成我這個樣子。批評我的身體、我的外型，每當他們談論我，就是在講體重，說我的樣子有多糟。我想他們不明白這會如何刺激一個人。」

鵜鶘球團給出5年1.93億美元頂薪續約，但還加入了體重與體脂肪的限制條款，主要是體重（磅）加上體脂肪率小於295，否則無法領到全額。由於天生勁爆的運動力，體重對於威廉森而言是雙面刃，只要控制得宜就是摧鋒陷陣的利器。

ZION OMG 🤩 pic.twitter.com/3Co4SHiRwj — NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 8, 2022

湖人球星詹姆斯（LeBron James）稱讚威廉森說：「從沒看過一個人擁有這樣的體型、速度、運動能力。」詹姆斯把他比喻為阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）、巴克利（Charles Barkley）、俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）那一類的狠角色。

威廉森目前仍以強攻禁區為主，他表示自己具有中距離和外線投射能力，但是他堅信「最好的投籃，就是最接近籃框的投籃」。不過美媒《Bleacher Report》指出各隊已經開始習慣威廉森的打法，包括切左路（他是左撇子），加上裁判執法尺度寬鬆，這都會影響威廉森進攻的效能。威廉森生涯兩分球命中率60.7%，外線出手53投18中，命中率34%。