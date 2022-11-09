臉書（Facebook）母公司Meta將進行有史以來規模最大的裁員，將裁撤1.1萬名員工，占該公司總員工數13%，而執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）也在給員工的信中坦言自己過於樂觀，並稱會對此負責。

Meta股價今年以來已經暴跌超過70%，主要原因除了來自當前經濟環境造成外，還包括社群媒體業務成長放緩，以及為發展元宇宙而不斷增加的支出，使整體情況更加惡化，進而衝擊投資人對其前景信心。

日前華爾街日報引述知情人士透露，Meta即將宣布裁員計畫，規模將是公司成立以來最大，Meta旗下包括臉書、Whatsapp和Instagram等社群平台，員工總數約87,314人。

祖克柏在信中指出，Meta在疫情期間擴大投資，堅信即使疫情結束後，電子商務仍會持續成長，「但很不幸的是，事情並未如我所預期的發展，當前經濟環境低迷不振，市場競爭加劇，以及廣告營收放緩，使收入遠低預期」、「是我的錯，我會為此負責」。

在給員工的公開信中，祖克柏表示，「這是Meta歷來最艱難的變革，我想為這些決定以及為何會到這種地步負起責任，我明白這對每個人而言都很難受，我對那些受影響的人感到抱歉」。