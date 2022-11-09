民進黨台北市長候選人陳時中摟肩、牽手人妻畫面曝光，引發輿論譁然。《盧秀芳辣晚報》節目今(9日)進行街訪，民眾對阿中撤告爆料者徐巧芯表示，「證據都擺在那邊，你告也沒用」、「提告也許更多爆料會出來」、「怕影響選票」；而對阿中在專訪中談及此事哽咽，民眾則說「博取同情」、「可憐之人必有可恨之處，自作孽不可活啊」；對摟人妻行為，女生大呼「噁心」，男生則直言「喝醉也不能這樣啊」、「捶他啊！捶爆他！」

晚報小編辮子妹張卉林街訪問：被踢爆醉摟人妻，陳時中表示不會對徐巧芯提告，因為不會讓她來蹭聲量，民眾怎麼看呢？街頭年輕人表示：「怕輸」、「就是一個俗辣啊」、「他又縮回去了，因為他怕影響到自己的名聲啊」、「有點弱掉了，（辮：為什麼？）可能會告不贏之類的」、「我是覺得他心虛啦，有證據出來，不告就是心虛啊」、「要告就告啊。有影片，(不告)是吃軟怕硬啊」、「別人有證據了，你告也沒用」。

也有人說「是我也不告，證據都擺在那邊」、「他辯解不了吧，手都牽起來了」、「提告也許會更...可能會愈來愈黑，可能更多爆料、更多東西會出來」、「可能跟選舉有關吧？告的話會影響選舉的票」、「他身為一個政治人物，自己的言行舉止，自己要注意一下」。

辮子妹還問及陳時中最新接受專訪時，提到此事甚至一度哽咽，民眾傻眼：「他幹嘛哭？他又不提告！」、「博取同情？」、「可憐之人必有可恨之處，所以我們不需要去憐憫他，自作孽不可活啊」、「他不要覺得哽咽就可以打悲情牌！」

而到底民眾能不能接受陳時中摟人妻、牽人妻這種舉動呢？女生紛紛表示不行：「最直接的感覺就是噁心！」、「不行被摟被摸啊！」、「不行，就感覺他在觸碰妳的當下，就已經有其他的想法」，男生則說「不行啊！就已經超過那個範圍了」、「而且老婆是我的耶！當然不行啊，你老婆可以借我牽嗎？」、「會生氣啊，會說現在是什麼情況？之類的，喝醉也不能這樣啊」、「捶他啊！捶爆他，武力解決啊，就不行啊」。