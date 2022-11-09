民進黨基隆市長候選人蔡適應9日邀請立法委員陳瑩、市議員張顥瀚、市議員候選人許睿慈陪同，在基隆市中正區進行車隊掃街。他也在現場提出他的原住民政見，包括增加原住民預算、修繕原住民會館、原住民微型創業和保險及原住民老人免費裝假牙等。

陳瑩表示，有很多原住民的朋友，從事木工或板模的工作，危險性非常高，他和蔡適應在立法院推動原住民團體保險，對於族人的保障是是相當重要的。另外，像是免費假牙的政策，對於原住民也是相當重視，蔡適應順利當選後，老人假牙補助要全面提升至4萬5千元，已超越許多縣市。

蔡適應說，他和林右昌市長合作，在現有的基礎之上，來推動原住民的政見，首先是原住民的預算要持續來增加，林右昌市長已經增加至3000萬，未來他當選，將編列4500萬的以上預算，其次是編列預算修繕各個行政區的原住民會館，最後是配合中央來補助原住民的微型創業和保險，以及老人免費裝假牙等政策，他會持續來推動。

另外，對手謝國樑9日上午說國道客運2088是前台北市長郝龍斌爭取的，並說郝曾於2015年與首都客運業者談過。對此，蔡適應表示，國道客運2088路線是在2016年3月啟用的，半年後他還爭取優化行駛至海科館，郝龍斌完全沒有貢獻，郝龍斌就是基隆的捷運的劊子手，當初基隆市政府委託台北市政府辦理捷運延伸至百福社區的計畫，在郝龍斌手上停擺，到底有什麼立場來關心基隆交通？

蔡適應指出，謝國樑、郝龍斌不要再到處蹭政策，而這也證明謝國樑對於基隆以往的市政規劃完全不清楚，就像是一個「市政草包」。