台中建商前三季獲利報佳音！其中，總太地產（3056）第三季稅後純益11.28億元、暴增30倍，單季EPS達4.82元，不僅創下單季新高，且已賺贏去年全年的3.01元；前三季稅後純益14.13億元，EPS高達6.44元，創下歷年同期新高！總太9日收盤價31.65元，上漲了0.90元，漲幅近3％。

此外，櫻花（2539）建設、順天（5525）建設前三季EPS分別為2.09元、2.06元，獲利表現不俗，均已賺贏去年全年。

總太地產9日董事會同時決議，因土地開發需要，談判過程需保密及講求時效性下，授權董事長在今年底前、土地購置額度在30億元限度內，於台灣進行不動產開發相關事宜。

總太地產受惠台中市北屯區「共好MELODY」與「聚作」兩個完銷建案，自第三季起陸續交屋入帳，10月營收暴衝到25.1億元、年增231倍，挹注前十月營收高達84.46億元的歷史新高，年增1.33倍。