主計總處9日表示，黃小玉（黃豆、玉米及小麥）是食品及飼料的重要來源，隨著黃小玉進口價格大漲，帶動沙拉油、雞蛋、豬肉漲價，將今年1～10月食物類漲幅推升至5.9％，同期間通膨率因此升逾3％。食物類購買頻度高，漲價讓民眾感受深刻。

主計總處發布「國情統計通報」指出，去年隨著景氣復甦，全球需求回升，黃小玉交易價格漲勢顯著，今年以來受俄烏戰爭及肥料成本上漲影響，黃小玉價格持續走揚，我國進口的黃小玉等植物產品價格，去年漲了23％，今年前十月續漲25％。

由於玉米、黃豆為重要飼料來源，其價格高漲會推升禽畜飼養成本，加上從糧食到食品相關製程及保存期限較短，價格傳遞相對較快，影響所及，今年前十個月平均禽畜產品、食品及飼品生產者物價（PPI）分別年漲9.8％、8.3％。

主計總處指出，黃小玉的上漲已由PPI傳遞至CPI（消費者物價），麵包、豬肉、雞蛋、鮮奶、沙拉油及外食費皆呈上漲，今年前十月食物類年漲5.9％，高於同期間通膨率（CPI年增率）3.04％，由於食物為民眾經常購買的商品，價格上漲，讓人感受較為深刻。