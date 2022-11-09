英國在台辦事處表示，第25屆台英經貿對話會議今日在台北實體召開，雙方就農業、能源、醫藥、金融服務、商業及人才鏈結、科技、經濟韌性及供應鏈合作等廣泛議題深入交流，會後並見證英國創新局(Innovate UK)與經濟部技術處簽署「台英創新研究發展合作備忘錄」，共同鼓勵台英產業進行科研合作。

台灣邊境自10月13日鬆綁、入境人員免除居家檢疫後，英方旋即循以往慣例安排訪台共同主持經貿對話，為疫情爆發以來首次實體面對面的台英經貿對話會議，凸顯對台英經貿關係的重視。本次會議由英國國際貿易部貿易政策部長韓斯(Greg Hands)與經濟部政務次長陳正祺共同主持。會議除了持續深化上述議題之貿易合作，今年更新增了電動車、5G、半導體等供應鏈合作討論。

韓斯部長表示，此屆經貿對話會議就雙邊貿易政策、供應鏈合作以強化經濟韌性進行具體交流，以強化雙邊更深的策略性合作。英國創新局與經濟部技術處的合作備忘錄將加強台英技術創新合作夥伴關係，英方也承諾在2025年3月前提供500?萬英鎊的資金來促進雙邊科研合作計畫。