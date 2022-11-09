香港政府近日在金融科技展上的政策宣言，為加密貨幣圈、數位資產市場迎來冬陽。持續建構元宇宙生態系的金融科技業Armonia，率先發聲表示，將積極依托政策紅利，在香港逐步佈局穩定幣等層面的金融科技新業務。

香港財政司10月31日正式發佈《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》，闡明港府對虛擬資產領域的願景和策略、監管制度、對於開放投資者接觸虛擬資產的態度。業者認為，這是前所未有的積極宣言，可視為香港重建金融中心聲譽、加入競爭全球Web3.0中心的重要一步。

業者期待，香港在代幣化、NFT、穩定幣等，提出更為清晰開放的政策承諾，將產生深遠的市場號召力，有助於推動香港重回加密資產中心。

已成立新加坡基金會的Armonia，在香港也開始著手佈局金融科技業務，同時成立法務合規團隊，制定了符合當地監管訴求的內控方案，該公司認為，港府的宣布能給全球Web3.0、區塊鏈和加密技術的華人創業團隊帶來龐大的信心和激勵，將會促使更多項目、技術、人員、資金回流香港。

由於港府較為注重與監管對象的信息交互，在透明度上比較開放，Armonia表示，將通過參與公眾咨詢活動、參加金融科技周活動等途徑，向監管方提供善言良策，為加密行業呼籲更有利的政策環境。