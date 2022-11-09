著名好萊塢影星西恩•潘(Sean Penn)是最堅定的烏克蘭支持者，他正在烏克蘭拍攝紀錄片，並且拜訪烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)，甚至把自己的奧斯卡小金人轉借給他，並許下約定「當你贏了戰爭以後，來加州把小金人還我」。

「火爆浪子」西恩潘是個性情中人，他在俄烏戰爭爆發後，嚴詞痛批俄羅斯侵略，甚至在今年奧斯卡獎期間，呼籲影藝學院應該聲援烏克蘭，頒個終身成就獎給演員總統澤倫斯基，「如果影藝學院沒這樣做，我會把自己的小金人給砍了。」

Sean Penn has given his Oscar to Ukraine - @ZelenskyyUa

Thank you, sir!

It is an honor for us. pic.twitter.com/vx2UfEVTds — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 8, 2022

演藝學院當然沒聽西恩潘的，而他也沒有砸毀自己的小金人，這顯得有些尷尬。現在西恩潘找到更好的方式來聲援他心目中的英雄，在周二訪問基輔期間，他將自己的小金人借給了澤倫斯基。

西恩潘獲邀與澤倫斯基見面，兩人一見如故，相當豪邁的握手與拍肩，在坐定後，西恩潘將自己的小金人暫借給給澤倫斯基，並且說：「這只是一個象徵性的、不重要的小事情….最重要的是，當你贏了，請把它帶回馬里布(Malibu，加州城市，西恩潘所居之地)。」

總統辦公室表示，澤倫斯基感謝西恩潘的支持，將會授與西恩潘功績勳章，以表彰他對烏克蘭的支持，爭取到國際對烏克蘭的協助。

Sean Penn meets Zelenskiy, gives his Oscar statuette

這是西恩潘在戰爭爆發後，第3度前往烏克蘭，他要繼續拍攝與這場戰爭有關的紀錄片。

Sean Penn's star appeared on the Alley of Courage

1/2 pic.twitter.com/c638uASERX — Sylvia (@pony_sylvia) November 9, 2022

澤倫斯基後來在他的夜間電視演講中說，自從俄羅斯入侵當天以來，西恩潘一直在盡一切努力幫助我們，以獲得國際支持。

隨後，澤倫斯基帶著西恩潘前往「勇氣路」(Alley of Courage)，那裡有西恩潘留下的簽名牌匾，而且該牌匾的日期為 2 月 24 日，即俄羅斯入侵之日。勇氣路在8月落成，鋪著許多烏克蘭的支持者，將他們的簽名牌匾鑲在地上，還包括前英國首相強生(Boris Johnson,)、歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)、拉脫維亞總理卡林斯(Krisjanis Karins)、波蘭總統杜達(Andrzej Duda)，捷克總統齊曼(Miloš Zeman)等人。