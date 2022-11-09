九合一選舉倒數不到20天，台北的3強之戰萬眾矚目。對此，前立委郭正亮今（9）日就表示「這次的選舉不只難看，而且很沒水準，沒有主軸」，郭正亮更坦言，「這麼沒有水準的縣市長選舉，投票率一定下降，投票率降低就會對黃珊珊不利」。

郭正亮今日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「這次的選舉不只難看，而且很沒水準，沒有主軸，因為以前至少都會有一、兩個明星帶動全台灣，2014是柯文哲、2018韓流，今年感受不到那個氛圍」，郭正亮坦言，「這次沒有精彩的亮點，台北市打到現在三個人都沒有很強，雖然蔣萬安目前穩定領先，台北市也歷經被人家追祖宗八代的問題，這簡直是匪夷所思」。

郭正亮最後更說，從來就沒看過這麼沒有大主軸，和這麼沒有水準的縣市長選舉，投票率一定下降，而投票率降低就會對黃珊珊這樣的無黨籍政治人物，或小黨的候選人比較不利，「因為就會回到基本盤，這樣基本盤佔總投票數的比重就會增加」。