韓國超人氣女團BLACKPINK由Jennie、Jisoo、Lisa和Rosé 4人組成，出道至今她們除了在音樂方面寫下輝煌成績，4人高級感的外貌也成為時尚界寵兒，經常飛到歐美現身各大時尚活動，近期正在進行世界巡迴演唱會；團體主唱韓裔紐西蘭籍的Rosé（朴彩英）日前出席時尚秀，穿著開3大洞的低胸黑禮服，火辣程度破表。

Rosé與團員們最近忙於世界巡迴演唱會外，她的品牌代言工作行程也不斷，日前她在IG曬出受邀活動的造型，一件低胸黑禮服，秀出鎖骨線條和直角肩，也罕見露事業線，而腰間開了3大洞，小蠻腰S曲線全被看光，尺度堪稱大解放。

BLACKPINK Rosé性感出席活動，被網友讚越來越敢穿。（圖／摘自BLACKPINK Rosé IG）

許多網友被Rosé這次活動性感打扮驚艷到，也發現她真的越來越敢穿，「這身材太辣了吧」、「忙演唱會又要出席活動有夠累」、「最忙女團欸」、「Rosé從女孩變小女人了」；有粉絲雖然開心見到Rosé美美的，但捨不得地說，「希望她們能多休息」、「心疼Rosé，該好好休息了」。

BLACKPINK明年3月18日將於高雄國家體育場（世運主場館）開唱，昨（8日）開放官方會員預購，10日中午12點售票系統則全面開賣，但有網友在臉書社團爆料，有黃牛把價格炒到40萬元，引起熱議。