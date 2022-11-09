南韓人氣男歌手姜丹尼爾（KANGDANIEL）2017年參加韓國選秀節目《PRODUCE 101 第二季》以第一名之姿脫穎而出，成為限定團體Wanna One的C位出道，2019年改以SOLO歌手的身份繼續活躍演藝圈，近日他主持節目時不慎失言，面對錯誤他說「我開玩笑的」，仍無法平息網友怒火。

姜丹尼爾去年接下節目《Street Woman Fighter》，今年的《Street Man Fighter》從8月開播，他同時擔任節目主持，在比賽結束後姜丹尼爾原本要說出飲料廠商「Seagram」（씨그램）的廣告詞，沒想到他在致謝環節說錯話，「謝謝所有贊助商，Trevi（트레비）很好喝，開玩笑的，但我是半真心的。」不但沒有說到該節目贊助商，還提起該贊助商的競爭品牌，讓場面陷入尷尬。

姜丹尼爾的行為立刻引來許多人討論，南韓網友嚴厲批評：「好像人生在世就沒有用腦子思考過」、「這是在做什麼」、「這也太輕率了」、「對著字讀就這麼難嗎」、「這種不會被告嗎驚呆了」、「本來就不是當MC的料」、「在有贊助的節目直接說別的品牌名不就是違約嗎？」、「廣告商會記住吧」。而姜丹尼爾的經紀公司出面道歉：「因為是最終競賽現場氣氛太高漲，可能瞬間錯亂了，對於觀眾、贊助商感到很抱歉。」

事實上這已經不是姜丹尼爾第一次失言，過去他透露覺得錄製《Street Woman Fighter》時很可怕，被粉絲提醒後沒有意識到錯誤，反而直接反駁：「不是，我說『可怕』怎麼了？想像一下如果是女生站在60個男生面前朗誦，難道不覺得害怕嗎？」並表示參賽者妝很濃，引起網路熱議，隨著事情越演越烈，姜丹尼爾這才以全黑貼文道歉。