盧秀燕豐原廟口開講建設台中 韓國瑜為張瀞分拉抬

九合一選戰倒數17天！立委江啟臣網路節目「鄉民啟議」第五站9日晚上在豐原樂天宮舉行，為台中市議員候選人張瀞分及市長盧秀燕拉抬造勢，並邀請前高雄市長韓國瑜助講。盧秀燕為豐原重量級議員張瀞分加油打氣，也與現場鄉親及收看直播網路朋友分享過去四年致力建設台中的成果。

前高雄市長韓國瑜及前台中市長胡志強，特地到豐原為張瀞分站台助講。（陳世宗攝）

江啟臣在節目開場特別選唱一首「堅持」獻給全場鄉親。江啟臣說，「希望大家想到盧市長，心中都會想到堅持守護台中的媽媽市長」，節目還邀請到模仿「郭董」相似度百分百的藝人郭子乾，與盧秀燕精彩過招；邀請盧秀燕市長模仿張瀞分議員，現場鄉親都笑得合不攏嘴。

江啟臣指出，節目邀請到的來賓都是最堅持的人，有堅持守護台中的盧秀燕市長，還有堅持守護后豐鄉親的張瀞分議員，一路為鄉親堅持爭取福利，堅持建設加速開工、完工，兩位女力都是守護台中的最佳代表。

盧秀燕笑稱，「阿姑」張瀞分議員是豐原「媽祖婆」，一輩子盡心盡力守護豐原、守護台中，這幾年跟秀燕合作無間豐原建設大幅進步；包括豐原轉運中心、東豐快復工，還有地下道填平工程等，都是張瀞分議員爭取打拚的成果。

盧秀燕強調，感謝大家過去四年的支持，答應鄉親的承諾都一一做到，從空氣改善、經濟成績亮眼到教育評比全國第一，都是因有鄉親支持才有動力，一路努力為台中打拚，選舉最後關鍵倒數，要親自來拜託鄉親，用選票力挺真正愛台中、說到做到的人。

立委江啟臣網路節目「鄉民啟議」，與盧秀燕精彩過招。（陳世宗攝）

韓國瑜說，張瀞分70多歲還自己開車，當議員6屆以來爭取地方很多建設，人稱豐原的「媽祖婆」，豐原地區的好朋友都知道老幹新枝的搭配，張瀞分很喜歡提拔新人，府會有爭議的時候，張瀞分登高一呼很多議員間都會捐棄成見達成妥協，她在議會監督能力十足，一定要讓她繼續當選。

前高雄市長韓國瑜及前台中市長胡志強，特地到豐原為張瀞分站台助講。（陳世宗攝）

韓國瑜指出，議員、議員三把刀，質詢的刀、為民喉舌，預算審查的刀、看緊荷包，依法行政、監督市府，張議員6屆表現可圈可點，全年無休，鄉下地區的議員都用生命在經營自己的選區非常辛苦；張瀞分這次選舉非常的激烈，拜託好朋友繼續支持，讓台中市議會老幹新枝更完美，配合台中市政府的施政，讓台中市繼續展翅高飛。