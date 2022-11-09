朱宗慶打擊樂團本周五（11日）將在國際打擊樂藝術協會（PAS）的世界打擊樂年會，舉辦專場演出，這也是疫情後團隊首次出國，在編制上動員了8位團員，但曲目的質量不減，要展現最大演出能量。

國際打擊樂藝術協會（PAS）台灣分會會長黃堃儼表示，疫情下每一次的演出人員安排都要仔細考量，「在安排這次的曲目時，國內還沒完全解封，擔心影響回國後的演出行程，因此採精簡編制，沒有動用到全團，這樣影響程度會小一點。」

黃堃儼同時也是朱宗慶打擊樂團的資深團員，他表示，朱宗慶打擊樂團在1986年成立，1990年就受到國際打擊樂藝術協會邀請赴美演出，「當時創團4年就有機會站上國際舞台很不容易，也是如此，當時的國際友誼和聯繫，保持了下來，延續到現在。」

黃堃儼表示，當時演出的作品是作曲家錢南章的作品，融合東西方元素，同時也結合了現代和傳統，這樣的作品，能在國際舞台上跳脫出來，成為一大特色，這次演出的五首作品，也都是樂團長年累積下來的委託創作作品，都是為樂團量身打造，具有代表性。

包括〈超越彎折〉、〈探〉、〈射日〉、〈吸引力之二〉、〈菜市仔〉，〈探〉由團員盧煥韋創作、〈菜市仔〉由團員高瀚諺創作，還有作曲家張瓊櫻的〈射日〉。

〈超越彎折〉是黃堃儼委託美國作曲家金．科申斯基所寫的打擊樂協奏曲，引用詩人布蘭登．史旺姆詩句：「當你彎折物品，反彈的力量會彎折於你，這就是存在於人類社會和大自然之間的關係。」

整首作品也探討自然與人類間的關係，黃堃儼表示，這部作品也是後疫情時代的反思，「對大自然要有敬畏的心，就像詩句說的：當你彎折物品，反彈的力量也會彎折於你。樂曲裡的彎折是透過滑音呈現，在樂器聲調的改變，也用了一些特殊聲響，這是一個巧妙的運用。」

此外，作曲家也在全曲考量樂團屬性，黃堃儼表示，一個主奏和四位伴奏者，「但兩者之間的配合很緊密，不是單純伴奏，而是要有五人密切默契，這也展示了團隊的精神。」

專場演出將於美國時間11月11日晚間8點，在位於美國印第安納波利斯的國際打擊樂藝術協會總部登場。