臉書母公司Meta Platforms9日（周三）啟動大裁員，執行長祖克伯宣布人數超過1.1萬人，約占總人力13％，這不僅是該公司成立18年來首度大砍人力，也是科技業今年為止最大規模裁員行動。

祖克伯周三在給員工的公開信中，宣告確切的裁員人數。他在信中表示，「我們還將採取多項額外措施，包括刪減非必要支出、凍結人事直到明年第一季，以期成為更精簡效能更高的企業。」

據消息人士透露，祖克伯8日在內部會議上面露沮喪，他坦承決策失當，該為公司的失誤負責。祖克伯怪自己對公司成長前景過度樂觀，導致人力過剩，他提到招聘和業務團隊會是這波大裁員的目標。截至9月底，Meta的總員工超過8.7萬人。

Meta在美東時間9日清晨6點左右，會正式對內公告裁員計畫。Meta高層已通知員工，本周起取消非必要差旅。人力資源主管高勒（Lori Goler）宣布，遭資遣員工會發至少4 個月薪水作為遣散費。