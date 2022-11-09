2022年上海證券交易所國際投資者大會9日開幕，上海證券交易所理事長邱勇現場致辭時表示，將完善與拓展滬港通等機制，吸引境外優質上市公司來上交所發行CDR。

綜合陸媒報導，邱勇9日指出，上交所將進一步完善和拓展滬港通機制，加強與全球主要證券市場的合作，吸引境外優質上市公司來上交所發行CDR，不斷探索創新ETF互通機制。

邱勇表示，滬港通已成為國際投資者參與大陸A股市場的重要管道，今年互聯互通存托憑證業務範圍進一步拓展至德國、瑞士，目前已有8家滬市公司在倫敦、瑞士交易所發行GDR，反應陸股市場對國際投資者的吸引力持續增強。

邱勇指出，將持續推動熊貓債發行制度改良，並續擴展跨境基金品種。目前，滬市跨境ETF產品共47檔，總規模人民幣逾1,200億元，投資範圍覆蓋香港、美國、德國、法國、日本等國家及地區。不斷深化ETF互通合作機制，先後推出中日ETF互通、滬港ETF互通機制，整體運行平穩高效。