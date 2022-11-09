民進黨台北市長候選人陳時中對台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手、摟肩照片流出引發熱議，由於爆料人是國民黨台北市議員徐巧芯，綠營除將矛頭指向國民黨台北市長候選人蔣萬安陣營偷拍外，側翼今(9日)更PO企劃書指涉徐巧芯參與「狗仔跟拍」，徐巧芯對此則直斥造假抹黑，強調她從來沒看過這份文件，更沒簽名，並隨即前往松山分局報警處理。媒體人張禹宣看到企劃書導師寫韓國瑜，嗤之以鼻酸側翼「大外行」。

臉書粉專「無良公關公司」9日晚間發布一紙疑似某種企劃書的文件，上面除提到FB粉絲頁進攻計畫、多元平臺進攻計畫（擬定進攻PTT、Yahoo、D-Card等論壇社群）外，議題相關企劃第3點更寫道：建議找「狗仔」跟拍縣市長候選人行程，重點針對「黑金、賄選、桃色」議題潑髒水，增加選民仇恨值。該企劃書下方則簽署蔣萬安、徐巧芯，還有國民黨立委李德維、洪孟楷等人的名字，但簽名真偽則完全未經查證。

「綠營側翼造假抹黑，我現在立刻要去報警！」徐巧芯得知此事，隨即在臉書發文表示：剛才看到網路側翼流傳一份資料，說我們計劃找狗仔跟拍，下面還有簽名，但我從來沒看過這份文件，更沒簽名。「我現在此時此刻就要前往松山分局報警。」

由於無良公關公司在PO文下方留言區標註多位綠營側翼粉專，徐巧芯也在她的留言區強調「已經全面截圖存證，包含分享的人我都一併告！」網友表示「因為分享的人一定也有綠營側翼團體」；藍營林家興說「這完全是偽造，我們文傳會從來沒看過這種東西」，桃園市議員牛煦庭也說「哪有人那麼白癡會簽這種東西啦XD」、「提醒議員，只有報警塔綠班不會怕，一定要按鈴申告，然後連同萬安委員都要出席，讓法院還清白...（徐巧芯：一個一個都會告）」。

媒體人張禹宣說，「簽名一看就知道是不同圖層P上去的，十成是從議會跟立法院的簽名移植的，只有民進黨的職員才有辦法拿到。還有導師會寫韓國瑜根本是大外行，完全不同派系就已經不可能，韓國瑜更不可能接這種教育訓練。」