張瀞分強調，每次遇到選舉最怕抹黑、攻擊，今天晚上她舉辦溫馨快樂的晚會，展現台灣民主政治的快樂與和平。(陳世宗攝)

張瀞分感謝廖了以資政與他一路攜手相伴，她和盧秀燕「33聯手、豐原一定好」。(陳世宗攝)

年底九合一選舉進入最後關鍵時刻，台中市第四選區市議員爭霸戰呈11搶5戰況激烈！角逐連任的人稱「阿姑」的國民黨市議員張瀞分，面對老將新秀力挑選情陷入危急！前高雄市長韓國瑜9日晚上特拔刀相助到豐原樂天宮，參加張瀞分的問政說明會，向鄉親推薦有經驗又優秀的資深市議員。

現任市議員張瀞分，歷任豐原市民代表、豐原市長、區長及原台中縣第10至15屆縣議員，2018年以國民黨籍參選第3屆市議員，這次問鼎連任；對手除現任市議員陳本添、陳清龍、謝志忠等3人外，還包括女將有國民黨邱愛珊、民進黨廖芝晏、無黨蔡怡軒及翁美春，和台灣基進陳若庭等。

韓國瑜說，張瀞分70多歲還自己開車，當議員6屆以來爭取地方很多建設，人稱豐原的「媽祖婆」，豐原地區的好朋友都知道老幹新枝的搭配，張瀞分很喜歡提拔新人，府會有爭議的時候，張瀞分登高一呼很多議員間都會捐棄成見達成妥協，她在議會監督能力十足，一定要讓她繼續當選。

韓國瑜指出，議員、議員三把刀，質詢的刀、為民喉舌，預算審查的刀、看緊荷包，依法行政、監督市府，張議員6屆表現可圈可點，全年無休，鄉下地區的議員都用生命在經營自己的選區非常辛苦；張瀞分這次選舉非常的激烈，拜託好朋友繼續支持，讓台中市議會老幹新枝更完美，配合台中市政府的施政，讓台中市繼續展翅高飛。

角逐連任的市議員候選人張瀞分指出，她有45年為民服務的經驗，可以再服務4年，她與盧秀燕市長、江啟臣立委是連線服務，過去大家都說我的年紀大，這是戶政登記不爭的事實，但她比實際年齡看起來年輕，「我要告訴所有好朋友，我還可以努力，這些年是我累積的努力，我一定可以再做4年」。

張瀞分強調，每次遇到選舉最怕抹黑、攻擊，今天晚上她舉辦溫馨快樂的晚會，展現台灣民主政治的快樂與和平，人與人之間要有溫度希望選舉變得溫馨，選舉是國家辦喜事，希望不要有爭執，當選就好好服務。她感謝廖了以資政與他一路攜手相伴，她和盧秀燕「33聯手、豐原一定好」。