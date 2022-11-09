東京新舊伴手禮展開大戰，以往只能在機場中購得的超人氣烤棉花糖撻「S‘MORE」，正在東京車站內的「NewDays」便利店快閃販售中，對上老牌伴手禮「東京BANA奈」所最新推出的動漫IP「哆啦A夢」聯名版，讓消費者又多了新選擇。

東京BANA奈幾乎可說是東京伴手禮的代名詞，也是國內外遊客最愛點心類名產之一，味道香甜可口，不僅口味多樣，也曾與迪士尼、寶可夢等知名IP推出聯名款，最新版本將哆啦A夢的各種可愛表情印於外層，每盒中還放入一個印有戴著「竹蜻蜓」的哆啦A夢，更添驚喜趣味。

S‘MORE則為了能成為「Made in Tokyo」的東京新名產，耗時近一年仔細調整了大小及價格等細節，在東京的工廠中製造，吃起來彈滑香醇，在當地機場造成熱賣，這回首度進駐東京車站，投入火熱的伴手禮市場，也為日本國內正積極推動的旅遊產業疫後復甦注入活力。

S‘MORE進駐東京車站快閃，成為伴手禮市場新焦點。（D&N Confectionery提供）