隨著網路越來越發達，實體書店逐漸式微，不少店家都難逃熄燈命運，如今天母地標之一、擁有30年歷史的金石堂書店宣布將在11月底熄燈，讓網友相當不捨，就連當地人也搖頭，直言天母到底還剩下什麼？

金石堂天母店消息傳出，震驚天母人，畢竟30多年來的地標即將消失，對此金石堂官方坦言確有其事，受到疫情影響，加上天母商圈近10年來環境改變太多，且租金未降反漲，都是決定熄燈的主要因素，業者表示，房東應該另有打算。

事實上，金石堂天母店已經不是第一次宣布熄燈，過往在2019年底就曾表示會在2020年初停業，但當時由於不少民眾聲援，讓他們決定繼續撐下去，與房東續約，但隨著租金上漲，仍舊不敵現實面，30年老店苦撐2年後仍難逃熄燈命運。

消息傳出也讓網友們相當不捨，紛紛趕赴現場逛街拍照留念，更有許多當地人無奈表示，繼麥當勞後，如今就連金石堂都要關店，實在不知道天母還剩下什麼：「別再說天母是天龍中心，根本都快變荒地了」。