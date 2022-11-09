111資訊月10日登場，今年以「數位領航、虛實共融」為主題，於台北世貿一館舉行一連四天的盛會。遠傳電信參加此睽違2年的實體展，以「遠傳心生活」串聯「5G娛樂饗宴」與「5G健康照護」兩大智慧生活應用，於現場打造5G智慧生活圈體驗，並提供參觀民眾多項獨家好禮，體現「遠傳心生活 伴你生活5夠力」的參展主軸。

遠傳推出的「遠傳心生活」App，將在主題館營造讓消費者感受「遠傳寵愛用戶就是不一樣」的體驗。

遠傳表示，一年多來，App下載數突破400萬，平均每日開啟App人數達28萬。資訊月展會期間，遠傳展位提供民眾加入「遠傳心生活」用戶即可獲贈遠傳幣，並可立即兌換美式咖啡、可口可樂、周邊商品等限量好禮，讓民眾現場體驗遠傳幣有多好用。

同時，遠傳深耕5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）核心技術，開發5G影音娛樂、5G遠距診療、居家健康照護等創新應用，展會現場的「5G娛樂饗宴」設置了遠傳friDay影音「明星多視角」以及遠傳獨家代理模擬經營型手遊「水族館物語」，民眾可透過遠傳5G極速飆網體驗自由選擇最愛視角、聚焦追星的臨場震撼，或是模擬水族館經營打造口袋水族館。

「5G健康照護」應用則呈現遠傳5G遠距診療與居家健康照護服務，這套解決方案可讓民眾在家看診，且能透過整合慢性病照護裝置，上傳生理量測資訊至醫療院所。

由於肥胖為現代人慢性疾病的共通危險因子，「遠傳心生活」App內建「心生活健康日誌」，提供InBody身體組成量測服務，可持續追蹤數據，為健康把關。

遠傳於111資訊月展區位於主題館DP409-D412，「5G娛樂饗宴」提供參加指定活動送遠傳friDay影音七天體驗券和水族館物語限量寶物，「5G健康照護」則免費InBody身體組成量測，每日下午1時至5時更有營養師駐點解說報告，而12月31日前，遠傳台北館前、台中中友、高雄林森直營門市亦提供10遠傳幣兌換InBody量測服務。

本次展會，遠傳也參加交通部「5G智慧交通館」，以遠傳「大人物」技術打造全方位旅運服務，包含沉浸式觀光體驗、智慧看照、景點即時人流，呈現城市智慧升級、有效提升旅客安全與營運效率的解決方案。