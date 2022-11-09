「鄧白氏台灣第九屆中小企業菁英獎」9日公布，此次評選機制首度納入 ESG 評比指數，得獎的台灣中小企業共有1,037家，其2021年總出口額佔台灣整體比例提升到15％，較2020年佔比，出現50％的年增率。

ESG評比部份，Top 1000得獎企業優於台灣中小企業的平均值，亦勝於台灣大型企業平均表現。今年的Top 1000得獎企業可說是兼具出口績優與ESG永續發展表現，也顯示了企業 ESG 表現較好與出口成長有正相關。尤其計有15家企業以 ESG 評比表現勝出而贏得「ESG 永續績優獎」殊榮。

主辦單位表示，此獎遴選依據2021年數據，自146萬家台灣中小企業中評選出Top 1000家「最具出口貿易競爭力」之企業，產業分佈以製造業67％佔大宗，批發業則佔29％。今年得獎企業2021年總出口額佔台灣整體比例從2020年的10％提升到15％，年增率為50％；2021年出口額級距為最高級A之企業佔全體家數之52％，高於2020年之48％。顯示得獎企業在近年疫情衝擊下仍能維持出口成長，營運動能仍十分強勁。

此外，今年1,037家得獎企業中，包含12家企業獲利穩定連續9年得獎，以及252家（24％）企業因出口成長而首次得獎；「年度企業MVP獎」更是頒予連續3年出口值成長、ESG表現優異且資訊透明度高的企業，其符合供應韌性/成長、數位轉型與永續/循環經濟等型態，計有10家企業得獎。

鄧白氏台灣區總經理孫偉真表示，今年評選新增ESG評比指標，是根據鄧白氏D&B ESG Ranking評比分數1～5分間距：1分最好，5分最差。同一企業資料庫進行評分，發現今年Top 1000 得獎企業以平均1.4的 ESG 分數，優於台灣中小企業平均2.5分，更勝於台灣大型企業平均1.7分。

此外，同產業的ESG表現相比，Top 1000得獎企業有94.4％ESG表現優於同產業，比率明顯高於台灣大型企業（79.0％）與台灣中小企業（49.7％）。