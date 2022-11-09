受PC市況遭逢逆風所累，宏碁（2353）繼第三季出貨及營收動能回檔後，10月合併營收再月減逾三成、降至180.50億元，年減35.56％、並為歷年同期的相對低檔水位。累計其前十月合併營收為2,336.32億元、年減10.31%，不過仍有2015年來同期次高的表現。

宏碁重申將繼續專注於降低庫存、並增加淨現金部位，以因應產業之各式挑戰。在此同時，集團旗下非PC及顯示器之事業體，今年以來的營收比重則持續提升中，以10月來看，其占比已達25.5％，累計今年前十個月的營收並有13％以上的年增長，比重則已達20.8％。

此外，宏碁承諾將把ESG發展為永續事業，使用回收材料製成之Vero產品線廣受市場歡迎，該產品線在10月份合計之營收較去年同期成長三成以上。

另華碩（2357）則在9月營收衝高後，10月亦明顯走緩，單月集團合併營收403.18億元，月減32.57%、年減10.38%，品牌合併營收則為372億元，月減33.94％、年減10.74％，不過仍皆為2016年來同期次高。

累計華碩今年前10個月集團合併及品牌合併營收分別為4,504.34億元、4,133.07億元，年增幅各為5.16％、3.29％，續站歷年同期次高。

華碩預計於10日舉行法說會，屆時兩名共同執行長許先越及胡書賓將，偕同財務長吳長榮，針對第三季營運結果說明並對後市展望提出看法。