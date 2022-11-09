大陸正觀新聞9日報導，為協助受疫情影響，暫時無法按時還貸的企業和市民，河南鄭州多家銀行推出了針對企業和個人住房抵押貸款延期還本付息政策，加強對小微企業、個體工商戶及社會民生的金融支持，紓困保穩、應延盡延，以實現保市場主體穩就業的幫扶效果。

鄭州銀行相關負責人表示，按照現有的延期政策，鄭州銀行對中小微企業和個體工商戶、貨車司機貸款及受疫情影響的個人住房與消費貸款等實施延期還本付息，應延盡延，單次最長給予6個月（180天）的寬限時間。延期期間，不計收罰息複利，不算逾期並進行徵信保護。如延期到期後，客戶受疫情影響依然無還款能力，將根據客戶情況再次延期，給予客戶最大程度保護。

各銀行推出的延期還貸政策，不乏溫情和人性。交通銀行河南分行普惠部產品經理朱建瑩表示，針對受疫情影響的地區，總行推出了延期還本付息政策，企業可根據實際情況申報，審核通過後即可享受政策，流程很快，最高可延長6個月。他表示，近段時間，每天都會接到申請，他和同事們也會第一時間完成上報。

受疫情影響的情況千差萬別，延期還貸政策能否照顧到更多個性化需求？鄭州銀行相關負責人表示，延期還貸政策最大程度上體現了分類施策、靈活辦理。如客戶因臨時封控申請延期且延期期限不超過30天，客戶無需提供書面延期申請，客戶經理需保存相關溝通記錄；如客戶申請天數較長且處於疫情管控區，客戶經理核實後可先辦理延期，相關申請資料可延後辦理。

針對個人延期還款，浙商銀行鄭州分行也推出了人性化的延期還貸政策。浙商銀行鄭州分行相關負責人介紹說，對因政府公告的疫情城市管控或列為中高風險區域而無法工作、感染或被隔離、參與抗疫等原因造成暫時還款困難人員，參與貨運物流保通保暢的貨車司機、快遞員等受疫情影響的特定群體，個人在短期內還款能力受損的，可先申請後補證明，對其個人住房貸款可延期兩至三個月。

該行還推出了針對申請延期還款受理的「專屬服務」。為方便符合條件的客戶，一方面總行開通疫情影響客服專線，暢通諮詢；另一方面鄭州分行已安排專人負責辦理金融紓困相關具體工作，客戶可聯繫其專屬客戶經理幫助線上申請。此外，因疫情影響的個人貸款客戶，並不會因此影響客戶徵信記錄。

針對受疫情影響小的企業客戶，浙商銀行鄭州分行推出了多項紓困政策，可按照客戶申請，為其辦理延長貸款到期期限、調整付息周期、插入寬限期、變更還款計畫等，為客戶解決臨時性還本付息困難。調整事項根據客戶實際經營情況、資金周轉、還款能力等情況，與客戶協商確定，貸款期限延期最長可達1年。