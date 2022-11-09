德新社引述政府相關人士透露，德國政府9日根據《對外貿易和支付法》做出決定，禁止中資企業收購德國兩家半導體企業。一家是位於多特蒙德的晶片生產商艾爾默斯（Elmos），另一家是位於巴伐利亞提供溫度解決方案的半導體企業ERS Electronic。

德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）日前對聯邦政府提出建議，禁止中資企業收購艾爾默斯公司。德國經濟部8日更表示，中資企業收購晶片廠「將對德國的公共秩序和安全構成威脅」，而與禁止相比，任何為收購案添加附件條件的「溫和方式」都不足以消除隱患。

從聯邦經濟部傳出的消息稱，哈貝克打算總體上提高中資企業在關鍵性技術領域收購德國企業的難度。一方面要減少單方面的依賴，另一方面也要防止關鍵技術的流失。目前，根據《對外貿易和支付法》審核調查的涉及中資企業的收購案總共有17件，涉及不同行業領域。涉及非歐盟國家的收購案正處於審核程序中的總共有44件。

艾爾默斯公司7日晚間就曾表示，德國聯邦政府可能禁止中國公司賽微電子（Sai Microelectronics）旗下的瑞典子公司Silex收購其位於多特蒙德的晶片產線。據了解，位於多特蒙德的晶圓片產線使用老舊技術，該公司目前已不再使用。但是，待售的技術對醫療測試設備十分重要。

路透報導，10月底以來，德國總理蕭茲不顧聯邦政府內多個部門的反對，允許中國國企中遠集團以不超過25％的限度收購漢堡港部分貨櫃碼頭的股份，儘管這個股份比例比最初計畫收購的35％股份還要少，仍受到德國國內以及國際間的不少批評。