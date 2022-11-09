為加速5G創新應用蓬勃發展，由經濟部中小企業處指導，亞太電信執行的「5G創育加速器計畫」第四期，9日舉辦Demo Day，共23組新創團隊從近百名參加隊伍中脫穎而出，迸發滿滿的創新研發能量，打造出多元的產品與應用服務，涵蓋智慧娛樂、元宇宙、AIoT等最夯趨勢題材。

現場更吸引近百位投資人與產官學界專家齊聚一堂，將共同將台灣的新創動能，一舉推向國際。

亞太電信表示，5G 結合尖端技術研發，成為數位轉型浪潮下新創的創業趨勢，亞太電信「5G創育加速器計畫」第四期特別以「5G+AIoT」相關應用為主題，聚焦於娛樂、元宇宙、AIoT三大面向應用領域，呼應第四期計畫的標語「5G Across the world 5G縱橫寰宇、邁向無限可能」，為台灣科技生態圈注入更多的新創動力。

本次在台北南港瓶蓋工廠舉辦亞太電信Demo Day，在場域及應用合作方面，呼應開訓典禮Metaverse元宇宙主題，特別規劃元宇宙展區，提供VR 裝置讓現場佳賓體驗亞太電信XLAND共享元宇宙，沉浸體驗3D影音場景和感受虛擬實境的互動空間，帶來嶄新的多重感官饗宴。

亞太電信自2018年開始積極推動「5G創育加速器計畫」，至今累計超過500組團隊報名，已培育逾70組潛力新星。亞太電信加速器培育之新創團隊有成。

其中麥睿資訊公司以資訊服務平台為核心發展的目標，致力於金融及資訊服務商業模式應用落地。走訪各地宮廟，打造「Lifemap人生地圖」服務，以宗教文創為營運主軸，運用5G科技將線上點燈結合實體點燈、問事、祈福直播等服務，將台灣傳統宮廟文化帶到網路上，麥睿資訊扮演著宮廟及Fintech間數位轉型的橋樑，將致力於打造華人地區最大的線上宗教金流服務平台。

星球科技運用5G科技提供與國際接軌的創新影像技術，為各類型直播Live節目和活動提供各種影像製作，以及視覺成像解決方案和服務，包括：虛擬製播服務、虛擬攝影棚規劃、活動視覺呈現製作和規劃、CG動畫設計、各式高端投影系統租賃、特殊拍攝系統租賃和客製化互動平台製作。

昂拓科技公司打造「MyProGuide」專業導遊平台，致力成為搜尋導遊的第一站，提供專業導遊註冊使用，讓導遊有曝光的管道，並與日益改變的旅遊趨勢結合，更能讓自由行旅客能夠透過導遊評價、過往經驗等資訊搜尋到合適的導遊。MyProGuide透過視訊，結合5G網路，發展線上視訊旅遊作為新的產品線，未來將發展360度全景旅遊與VR設備結合，讓旅客更有身歷其境的旅遊體驗。

南國島嶼公司打造一站式展演平台「Asiania」，平台服務面向包含了票券銷售、金流整合、實地影音製作、影音串流以及海外行銷策展，並以多元的服務內容為旨，藉由整合線上與實體的模式，協助合作夥伴與平台使用者開拓海外市場和跨國商機。目前透過自行策展，或與台灣既有的內容產業合作，將展演活動推行線上化。平台從開放使用至今已累積超過6,000人的使用，並與數十個不同類型的活動合作，將台灣內容帶往海外、輸出國際。

亞太電信「5G創育加速器計畫」擴大外部合作，如資誠聯合會計師事務所創新創業服務、矽統科技「沉浸式虛擬直播攝影棚」協助企業提升品牌創造力與競爭力、富鴻網AIoT生態系應用、桃園青創指揮部、長庚大學、日商才望子等，均共同加速培育新創落地。

另外更與國際業者合作，包括菲律賓PLDT電信、VC QUALGRO、KK Fund及新加坡新創媒體e27等單位合作合作，啟動第二屆跨國「5G Challenge國際競賽」，並預計11月中旬帶領旗下培育之新創團隊參加亞洲最大創新創業嘉年華「2022 Meet Taipei」，鏈結最完整創業資源，協助台灣新創夥伴在亞太電信5G加速器孵化長大，積極推進國際市場。