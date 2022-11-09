中華電信連續八年參與經濟部工業局共同供應契約雲端服務，透過共契簡化採購流程，進而提升設備與雲端資源之取得時效，今年度中華電信加入全新規格，hicloud專業服務持續精進，新增Google Cloud Platform、Google Workspace，提供政府機關、各級學校對於資安及多樣雲端資源的需求。

中華電信雲端共契大幅增加品項多樣性，hicloud雲端服務可提供最高32Core 128GB規格虛擬主機、SSD高速硬碟、Palo Alto新世代防火牆、高階應用程式防火牆(WAF)、異地備援所需之分散式負載平衡功能等服務，具備虛擬資源、儲存容量、網路等基礎服務的多元功能，大幅節省購買硬體的支出、建置及維護成本，此外，hicloud專業顧問可協助完整評估規劃雲網安整體解決方案一次到位。

中華電信今年度新增Google Cloud Platform服務，包含GCE(IaaS類產品)、GCS(儲存產品)、GKE(容器化產品)、Cloud Armor(資安產品)等專業服務，可選擇於台灣、新加坡、美國等區域使用。

另因應雲端協同合作趨勢，今年更加入Google Workspace Education Edition版本供教育機構進行採購。