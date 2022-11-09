台灣大哥大新品牌「OP響樂生活」主打一站式全方位專業解決方案，邀請台灣大體育家族成員、「柔道男神」楊勇緯拍攝廣告片，這是楊勇緯第一次嶄露演技，以詼諧幽默的方式演出情境式劇情廣告片，11月4日YouTube上架，第一天社群觸及率就破10萬次，截至11月9日中午12點為止，自主觀看已近70萬次。

在廣告中，楊勇緯將柔道場上「善用精力」的比賽竅門，延伸運用到家庭娛樂影音硬體設備的問題解決，輕鬆排除家庭成員面對複雜科技不知如何選配的痛點。

台灣大哥大商務長林東閔表示，希望借重楊勇緯的高人氣，以及在柔道賽場上的專業，襯托「OP響樂生活」打造居家影音、雲端遊戲升級的專業服務。

台灣大「OP響樂生活」為消費者需求量身設計，首波主打《OP影音劇院套裝》，精選三星、Google、TCL、NVIDIA、ASUS等品牌商品搭配，再加上台灣大MyVideo、MyMusic、GeForce NOW，及Disney+等影音和遊戲服務。

楊勇緯表示，自己參與國內外各項比賽，平時除了積極訓練備戰，回到家休息時，偶爾會想追劇，透過「OP響樂生活」，就能一次滿足內容、設備、網路、服務的需求，不用特別花時間研究科技產品如何選購。

「OP響樂生活」廣告以一位導演的親身經歷出發，導演雖然在片廠是主導，但回到家卻被考倒，面對老婆抱怨電視畫質不好、女兒抱怨電視音效不夠震撼，兒子苦惱遊戲畫面卡卡。楊勇緯以「OP響樂生活」的設備，幫忙這家人解決問題，更以柔道講究的「善用精力」，說明複雜科技選擇就交給「OP響樂生活」，既省力、省時又省金錢。

111年資訊月實體展於11月10日重磅開展，柔道男神楊勇緯口中「一條龍全套提供的OP影音劇院套裝」，將在台灣大哥大「OP無限製造所」主題館呈現雲端遊戲與影音雙重娛樂體驗。