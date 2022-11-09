周興哲日前在美國開唱，熱情與當地粉絲互動。（星空飛騰提供）

周興哲近日赴美國、加拿大開唱，工作行程滿檔。（星空飛騰提供）

周興哲近期赴美國、加拿大開唱，日前在洛杉磯、聖荷西舉辦2場「周興哲Eric Chou WORLD TOUR」演唱會，共吸引6000名粉絲到場支持。他過去在波士頓求學，首次的美國舉辦巡迴，意義非凡，更於美國場獻驚喜彩蛋，選唱丹尼爾凱薩爾〈Best Part〉、麥可布雷〈Everything〉作為美國限定曲目寵粉。

他在聖荷西場尾聲唱完夯曲〈你，好不好〉，直誇美國粉絲的大合唱，把現場搖身一變為全美國最大的KTV，也開心說，要再重唱一次〈你，好不好〉，因為他想在台上專心聆聽粉絲的歌聲，讓全場歌迷坐在台下卯足全力激動歌唱，他暖心說：「不管在哪裡，我的小興星都是全世界最棒的。」

他獻唱〈Something About L.A.〉分享該曲獻給洛杉磯的粉絲，並憶及前幾年工作滿檔，身心到了一個臨界點，公司讓他休長假，突然一個念頭買了去L.A.的機票，在當地開車兜風旅行，看著身旁的海灘、棕侶樹，因而有靈感寫下歌曲，「可以在L.A.獻唱這首歌是很幸福的事，把這首描寫Chill在洛杉磯的歌，獻給L.A.和在地的小興星」。

他這次赴美國開唱，驚喜見到在美國的親戚、同學及高中老師等人，大夥人組成30多人的加油團來支持，他直言，內心很感動，還在台上感謝老師、同學的愛。