職場安全與員工健康是現今企業永續經營最重要的一環，元大金控致力打造友善優良的工作環境，與子公司元大期貨雙雙在勞動部職業安全衛生署辦理的「企業永續報告公開職業健康與安全指標主動評比試辦計畫」中，獲評為前10％績優企業，從588家企業中脫穎而出，表現亮眼。

元大金控、元大期貨等前10％績優企業於「職場永續健康與安全國際交流研討會」接受勞動部職安署表揚；元大金控在會中代表金融業績優企業分享「職場健康與安全展現最佳實務」，承諾以安全、健康與永續的程序展現企業的責任，致力推動身心健康方案及優於法令的福利措施，提供員工友善及優良的工作環境，全力打造員工嚮往的卓越職場。

元大金控表示，金融業為政府高度管理的特許行業，員工因此承受較高的工作壓力，元大金控長期關懷員工身心狀況，全集團從2018年起陸續導入並通過ISO 45001職安衛管理系統驗證，範圍涵蓋各營運據點，對象包含全體員工與承攬商。

另外，針對可能直接或間接威脅員工的危害與風險，像是通勤交通事故、肌肉骨骼痠痛、代謝症候群、壓力等，提前訂定預防方案與改善措施，辦理體適能課程、提供健康諮詢服務。