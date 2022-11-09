朱宇謀走過憂鬱低潮，現在積極面對工作。（粘耿豪攝）

朱宇謀感謝在打官司時期遇到的貴人。（粘耿豪攝）

朱宇謀特地穿上藍心湄贈送的西裝，在新歌ＭＶ帥氣亮相。（朱宇謀提供）

朱宇謀和王上菲從《女力》系列一起演到中視、中天8點檔《台灣X檔案》特搜隊隊員。王上菲透露朱宇謀私下會管她的穿搭，沒拍戲時她常一身輕便，朱宇謀忍不住虧：「妳就像在外流浪10年的紅貴賓狗。」好交情的2人目前都單身，有發展機會？朱宇謀：「如果我們40歲都沒對象就結婚。」沒想到王上菲秒回：「我不要。」

2人雖然常互虧，但帶給彼此不少力量，尤其朱宇謀3年前因合約糾紛工作全數停擺，罹患憂鬱症，進《台灣X檔案》劇組正值康復期，容易過度緊繃，心思細膩的王上菲會約他喝咖啡開導，「上菲和小元（張瀚元）會從不同角度給我意見，鼓勵我不要懷疑自己。」

朱宇謀罹患憂鬱症整整頹廢2年，除了外送賺外快，其他時間都關在家喝酒流淚，「我懷疑自己是不是選擇錯誤，狀態不好才會發生這件事，我就是想太多，憂慮不該憂慮的事 。」直到有天他在客廳哭泣，無意間聽到第2個哭泣聲，驚覺是媽媽在啜泣，才下定決心努力振作，「我開始去運動，動起來，不能再讓媽媽傷心。」

他主動拜託綜藝節目給通告，「因為我有合約糾紛，我很感謝心湄姊、憲哥等前輩，願意不怕麻煩給我機會。」尤其是藍心湄把他當家人相待，還特地整理過世父親留下的衣物送他，他感動得熱淚盈眶，「她覺得我沒有多餘的錢可以買衣服，那些都是很好的衣服。」

其中有套西裝，朱宇謀特地拿去修改成自己的尺寸，在新歌〈絕對正義〉的MV穿上，帥氣亮相，「這很有意義，有一種傳承的感覺。」有次母親節藍心湄還買了一大袋補品，要他拿回家送媽媽，朱宇謀：「她知道我在打官司這3年，經濟比較困難，她代替我買這些好的東西給我媽媽，真的很感動。 」