求職陷阱多，提高警覺！一名女網友近日透過求職APP收到面試邀約，也約好面試時間，所幸發現面試地點與工作地點不同，自己跟男友用Google Map查詢街景後覺得太偏僻，及時跟對方取消面試，就怕遇上台版柬埔寨囚虐案，發文提醒求職者要先了解面試地點。

一名女網友在Dcard發文，自己近日收到求職APP某公司面試邀約，內容徵求電器門市人員，工作地點在礁溪，但面試地點卻在宜蘭市，好奇之下打開街景服務查看，「很像是某人的家，而且很偏僻，完全不是公司或工作室」。

原PO將此事告知男友，男友認為面試地點太危險，如果被抓走也沒辦法求救，而且地點附近是荒郊野外，考量人身安全，原PO決定找理由推掉面試。隔了幾天男友跟她說，礁溪警方9月破獲類似「台版柬埔寨」囚虐案，慶幸有阻止她去面試，「或許是我跟男友多想，但還是小心點比較好」，建議求職前都要查好地點，不要傻傻赴約。

貼文引起網友熱議，「男友警覺性好高！是說地址可以公布嗎哈哈」、「推推好細心的男友，可以嫁了」、「真的很可怕，找工作真的要注意」、「青埔寨園區要在台灣遍地開花了嗎」，但也有人提醒「不確定是不是詐騙，我爸爸公司也不是很店面的那種，不過大家面試前記得多查查住址，有疑慮就先不要了」。