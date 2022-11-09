民進黨北北基桃候選人8日共同推出「北北基桃首都通」政見，月票1200元就可搭好搭滿4縣市大眾運輸。對此，國民黨桃園市長候選人張善政今（9）日就在臉書上猛轟民進黨，「這僅是選舉前的空頭支票，對會被政策影響的企業、民眾都非常不負責任！」

張善政今日在臉書上PO出一篇「政策規劃要對民眾負責，讓無私、專業的來！」的文章表示，近日民進黨4位候選人出來宣稱，北北基桃要共推1200月票，卻又要中央政府買單，張善政認為，從他們宣稱台積電將落地到草率推出月票方案就看得出來：「民進黨的政策規劃僅是選舉前的空頭支票，對會被政策影響的企業、民眾都非常不負責任！」

張善政也提到，他們在9月底就提出「桃北北基1280月票」，納入台鐵、國道客運及機捷票證整合、一卡到底的政見，台北蔣萬安、新北侯友宜以及基隆謝國樑也早就提出相關方案或共同響應。張善政說，「對比民進黨的方案，我們把1280月票的財務精算地非常清楚：以現況搭乘人次加上一成計算，桃園補助總共約需17億，不僅市府財政可以負擔，運用『投資』概念讓運量提升後，可進一步招商及衍生其他效益收入，像北捷的廣告就是好例子，更對節能減碳有所幫助」。

張善政質疑，「但是民進黨4位候選人的政策每年要花35億，錢從哪裡來？」不但沒有講清楚，甚至直言希望中央全額補助，這根本是打高空、畫大餅。講完沒有多久，交通部就說這筆錢應該是要由地方「自籌」，更建議「地方政府必須依財政、地方特性等評估」，顯示民進黨候選人一來沒有做好財務規劃，二來沒有跟中央溝通，為了慘澹的選情亂開支票，根本不顧民眾權益，只是「先喊再說」。

張善政更接著說，但「善於選舉」的民進黨，怎會如此善罷甘休？張善政提及，在交通部駁斥該政策後，行政院長蘇貞昌又跳出來表態「可以接受」並責成交通部補助，導致交通部必須「拋棄專業、遵循上意」改口大力補助。這讓張善政直言，「如此草率、只為騙選票的空頭支票，卻丟給中央要全國納稅人一起買單，如果我當選桃園市長，請問行政院是否還願意信守補助承諾？」

最後張善政說，之前民進黨宣稱台積電將落地桃園，他就講得很清楚：「不要為了一時的政治需要消費台積電」，真正專業的人都知道，「一旦讓外界甚至競爭對手知悉台積電設廠甚至量產時程，都會對台積電的發展造成很大影響，請問哪個政治人物可以負責？」張善政也強調，無論是城市建設和區域治理，都需要深厚的專業素養，和為公眾利益著想的態度，絕不能為一黨一人之私草率行事，「很遺憾，從民進黨的回應看起來，他們還是不在乎民眾權益與未來發展，僅把政策當成口號，甚至當成欺騙民眾選票的工具」。

張善政也呼籲，全台灣的民眾要睜大眼睛看清楚，「這一次的選舉，要投給善良、務實、專業的候選人，特別是在桃基北北的民眾，一起挺桃園張善政、基隆謝國樑、新北侯友宜市長與台北蔣萬安，選後讓我們四個當選人一起來溝通找出最可行的1280方案，才能夠用專業素養、無私態度，真正造福桃基北北共同生活圈的民眾！」