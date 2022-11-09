網紅張雅涵19歲成為外拍模特兒，在《戲說台灣》扮演蘭花精，因甜美外表被網友貼到PTT表特版，讓許多網友紛紛暈船，今年擔任「樂天女孩練習生」，3月正式成為Rakuten Girls的正式成員，亮麗外表圈粉無數，近日有網友在網路討論為何張雅涵外型不錯，人氣卻不高，吸引許多網友留言作答。

26歲的啦啦隊女神張雅涵今年才成為Rakuten Girls隊員，擁有甜美外型和火辣身材的她獲得許多粉絲喜愛，在Instagram有67.8人追蹤，近日有網友在臉書社團「爆廢公社」發文詢問：「在樂天桃猿啦啦隊裡面，張雅涵無論是身材或是才藝都是數一數二的強，但為什麼人氣始終不如林襄、Yuri等人？」

這個問題立刻吸引許多網友回答：「不夠騷，在樂天要夠騷」、「不管怎樣，林襄目前是全中職粉絲最多的」、「最美應該是倪萱，真的像天上掉下來的」、「應該是沒有陪長官吃飯」、「因為不夠大」、「也還行，但還是襄襄比較讚」、「因為林襄是真的蠻正的」、「因為她現在才肯花錢買曝光度」、「因為矮，腿沒那麼長」、「她很漂亮啊！我有追她ig」、「那從現在開始挺她」、「很正，但太天然人家不愛」、「炒作自己很重要」、「脫了就紅了」、「可能名字不夠好記」、「沒有強大的經紀公司」。

網友紛紛寫下認為張雅涵還沒有很紅的原因，認為可能名字不夠好記。（圖／截取自爆料公社facebook）

根據網友留言總結，部分網友認為張雅涵名字不夠有特點，且很少有新聞，她與林襄是同一個經紀公司，加上臉蛋身材都相當優秀，人氣也非常旺，有網友認為應該再給點時間，應該之後會紅。