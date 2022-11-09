康寧派出所員警黃后麟(右)及實習生陳怡珊(左)，成功攔阻詐騙。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市一名50歲陳姓婦人，日前到中國信託成功分行欲臨櫃匯款3萬元，金額雖然不大，但行員仍耐心關懷提問，發覺陳婦神色有異，擔心她可能是遭到詐騙，立即通報警方到場協助。

內湖分局康寧派出所員警黃后麟帶著警專實習生陳怡珊前往，陳婦表示，她在家中接到來自美國臍帶血基金會客服電話，對方聲稱她有定期購買臍帶血保單，因逾期未繳費，所以若沒有匯款3萬元至指定帳戶，將派黑道前來追討，令陳婦嚇得不知所措。。

兩員細心向陳婦解說，美國臍帶血基金會不可能會找黑道追討欠款，及詐騙集團一些手法與案例，陳婦才驚覺險些陷入詐騙集團陷阱，不斷感謝警方及行員及時勸阻她匯款。

警專實習生陳怡珊第一次參與攔阻詐騙，除了感到很新鮮外，也實際應證了在學校所學到的知能，能讓民眾遠離金錢損失及危害，覺得很有成就感。

內湖分局提醒，詐騙手法日新月異，民眾應提高警覺並冷請求證，勿輕信電話端人員指示操作ATM或臨櫃匯款，若遇有類似詐騙情事，切記「勿急、勿躁、多思考」3要訣，並可撥打165反詐騙專線或110查證。