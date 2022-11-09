國民黨新竹市長候選人林耕仁近日猛打民眾黨候選人高虹安，引發外溢效應衝擊各縣市選情的憂心。高虹安今(9日)會見新竹縣長楊文科，媒體人張禹宣指出，對國民黨主席朱立倫與民進黨主席蔡英文來說，真正關鍵還是桃園和台北，兩人都有不能輸的壓力，這才是林耕仁煞車的關鍵；楊高會談象徵著藍白整合的一錘定音，放眼的不只是新竹市，而是北桃竹。張禹宣給林耕仁的回頭，以及黨中央的智慧按上一個讚。

「楊文科與高虹安的會談，象徵著藍白整合的一錘定音，放眼的不只是新竹市，而是北桃竹。」張禹宣在臉書表示，林耕仁的急踩煞車，背後推手是林政則與許修睿兩人，而這兩人也分別象徵著兩個層次的選戰意義，一個是北桃竹的藍白整合，一則是在地的議員席次，以及議長寶座。

他指出，林政則的角色不能用前新竹市長來看，而是前國民黨代理主席，代表的是整個黨中央對於北台灣選情的意志，林政則真正考量的點有三：1.藍白分裂新竹市可能讓綠漁翁得利。2.桃園市也因林智堅的參選，兩者選情產生連帶關係，一旦藍白分裂的氛圍外溢到桃園市﹐這關鍵少數在選情緊繃下，有可能就是勝敗的關鍵。3.台北市同由藍綠白組成，加劇藍白之間的裂痕，不利於最後棄保階段蔣萬安吸收黃珊珊的票源。

張禹宣強調，對於兩黨而言，比起新竹市的勝敗，真正關鍵還是桃園市與台北市的輸贏，尤其對朱立倫與蔡英文，一個是強勢提名的候選人，一個則是綠營北台灣的灘頭堡，兩人都有不能輸的壓力，這才是林耕仁煞車的關鍵。

至於許修睿則相對單純，新竹市撇除市長競逐，在議員席次上藍白之間是互相「競合」，選民也會自動尋求最大席次化的棄保，一旦兩邊票源歸隊，席次只會少不會多，進而影響到議長選舉，如果不能兩全，至少也得保住其一。張禹宣說，「這結果，我必須給林耕仁的回頭，以及黨中央的智慧按上一個讚。」