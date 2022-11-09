距九合一選舉投票剩下17天，台灣少年權益福利促進聯盟、兒童權益聯盟今天公布縣市長候選人的兒少政見評比，台南市候選人遭評未回應兒少需求及提出相對應政策。對此，台南市政府表示，未收到事前相關訪查通知，強調台南市兒少政策成果做得到看得見；國民黨市長候選人謝龍介競總也說，根本沒收到有關查訪。

南市府晚間指出，針對台少盟、兒權盟發布有關台南不重視兒少議題一事，南市府並未收到事前相關訪查通知，因此，無法提供說明。市府也重申，台南的兒少政策成果看得見，切勿有失客觀、有失公正且具針對性指責。

南市府指出，針對兩聯盟所提出的指標如兒少福利、教育勞動、藝文休閒、生存發展、18公民權等5大面向，台南市均有相對應的施政成果，不論在育兒經濟支持、托育及教保服務、友善育兒環境、友善育兒職場、兒少遊戲娛樂及文化休閒、兒少健康、兒少勞動權益等面向均展現政策成果，另，在校園安全及兒少保護方面，也有相關成果。

有關教育勞動方面，南市府補助企業單位設置哺集乳室及托兒設施、育兒指導員、托育教保服務、增設定點臨托、增設公共化幼兒園及非營利幼兒園。南市府舉例，台南率先全國的兒少友善政策「登月計畫」將在112學年度開始，落實提供女學生免費、多元生理用品。請民間團體如有相關政策諮詢，可隨時循正確管道，以利公共政策廣為民眾周知。

謝龍介競總針對這項評比則感到訝異與不解，下午去電詢問，才知道當初是詢問國民黨台南市黨部，但謝龍介競選總部根本沒收到相關資料，競總強調，公布這樣的結果讓人遺憾，重申謝龍介長期在地方基層服務，一向很關注兒少問題。

謝龍介競總指出，此次參選提出國中小營養午餐免費，市府全額補助，就是要讓孩子吃得好又減輕家長負擔；同時也將盤點閒置校舍轉型為幼兒園，擴大公托數；上任後，也將在麻豆興建台南第1座夢幻樂園，用夢幻樂園為孩子創造美好的童年回憶。