桃園市長選戰，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清4人競逐。YouTuber「桃園孫先生」8日在桃園市中壢區進行「桃園市長民調大對決」街頭民調，結果，張善政獲23票、鄭運鵬拿到21票、鄭寶清5票、賴香伶3票。張和鄭僅差2票。

桃園孫先生8日晚間在YouTube直播「桃園市長民調大對決」街頭民調，以中壢區為民調地點，列出張善政、賴香伶、鄭運鵬鄭寶清等4位候選人，詢問「桃園市長會投誰？」結果，張善政以23票領先、鄭運鵬以21票居次、鄭寶清拿到5票居第三、賴香伶3票排第四。

選擇張善政的民眾表示，「形象清新正直」、「有行政經驗」、「實在」、「家裡都藍的」、「執政的經驗很豐富」。

選擇賴香伶的民眾認為，「每次不是藍、就是綠，給第三黨一個機會」。選擇鄭寶清的民眾表示，「跟鄭文燦一樣，做得很好」、「人還不錯」。選擇鄭運鵬的民眾認為，「有跟他合照過，蠻親民的」、「家人都投他」、「他比較會做事」、「常常看到他」。