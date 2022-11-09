賴慧如9日受邀出席活動。她的閨蜜曹雅雯日前遭爆已秘婚7年，曹雅雯隨即發出聲明表示是不實謠言，被問到此事，賴慧如直說，她們平常很常私約聚會，都沒有聽過結婚這2個字，並坦言有送上關心，還有約曹雅雯出來見面，不過賴因為正在忙拍戲，當天突然來不及參加聚會，「我不是那種八卦型，只在乎她心情有沒有受影響。」

賴慧如還提到，曹雅雯現在工作壓力很大，體重也變瘦不少，「她真的很慘，寫歌壓力很大，大家不要再斬她的桃花」，她私下常向曹雅雯訴說感情近況，但從沒看過曹雅雯的對象，也沒聽說過結婚的事情，甚至2人之前承諾相約，若對方結婚要包台幣6萬的紅包，但大紅包目前也都沒有送出。

賴慧如目前和國標舞老師、男友劉家銘穩定交往中，會想再婚、收到6萬元紅包？她笑說，「有一次就不要再第二次，現階段真的不會想，辦婚禮很累」，現階段好好的互相陪伴、家人最重要。