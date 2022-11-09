藝人王嫚萱（原名：王湘瑩）2012年捲入醉毆運將事件，雖然沒動粗，但演藝事業幾乎全毀。近期她在節目透露風波過後，曾一度當月光族，房租都快繳不起，引起熱議；事後王嫚萱PO文還原真相，希望外界就算不幫忙加油，也不要看到黑影就開槍。

王嫚萱最近在中天節目《小明星大跟班》自爆曾當過月光族，「之前發生的事影響我很大，那段時間我不太敢出門，也不太敢接觸人群，但自己就覺得身上還有存款，夠我過2、3年，就推掉很多工作，直到房租快繳不出來才發現不能再這樣。」

Sandy（吳姍儒）聽完，一語道破：「更辛苦臉皮就會變厚，夠餓就會拚命賺錢。」王嫚萱非常認同，很後悔當時沒收入還不省吃儉用，後來她從縮減生活費和房租下手，一個月能多出3、4萬。

由於醉毆運將事件在當時鬧很大，導致事隔10年後，部分網友看到關鍵字就產生負面的聯想，開始留言開酸；對此，王嫚萱今（9日）在IG限時動態表示不是要舊事重提，而是因為上節目需要說故事，或多或少都會帶到往事，「我不覺得我是一直提過去事，麻煩大家不幫我加油也沒關係，而不是看到黑影就開槍。現在的我很好，很努力的在工作，努力的在過生活，謝謝大家。」

Makiyo、ㄚ子和王嫚萱10年前因醉毆運將事件遭到社會撻伐，王嫚萱是最無辜的一個，因為受害運匠表示，她當時有幫忙勸架，也是唯一持續打電話、傳訊息關心傷勢的，所以已原諒她。不過，王嫚萱的形象仍受創，在演藝圈載浮載沉近10年，一度害怕外人的眼光、沒有自信，現在終於勇敢走出陰霾，除了勤跑節目通告、加入八點檔，也接下許多主持工作，期許演藝事業再攀高峰。

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