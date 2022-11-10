美國期中選舉開票工作持續進行，國會由哪黨當家雖還未落定，但友台派議員已確定幾乎全數當選，唯一連任失利的是眾院「台灣連線」主席夏波，下屆國會預期將延續挺台抗中態勢。

今年期中選舉眾議院435席全數改選，參議院100席中改選35席，其中爭取連任的友台派議員表現亮眼，多數以壓倒性票數當選。

在參議院部分，根據美聯社開票統計，長年在國會為台灣執言、抗中立場鮮明的共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio），以57.7%得票率、16.4個百分點的差距，大勝民主黨對手，3度連任佛羅里達州聯邦參議員。

參院「台灣連線」成員之一、今年兩度訪問台灣的民主黨籍參議員達克沃斯（Ladda Tammy Duckworth），也以約14個百分點、超過53萬票的差距擊敗對手，成功連任。

其他7位爭取連任的參院「台灣連線」成員也大獲全勝

，包括民主黨籍參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、范霍倫（Chris Van Hollen）和魏登（Ron Wyden），以及共和黨籍的葛拉斯里（Chuck Grassley

）、莫蘭（Jerry Moran）、藍福特（James Lankford

）與史考特（Tim Scott）。

在眾議院部分，眾院「台灣連線」共同主席之一、民主黨籍眾議員席瑞斯（Albio Sires）去年底宣布退休，僅其餘3位共同主席夏波（Steve Chabot）、狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）及康諾里（Gerry Connolly）爭取連任。

狄亞士巴拉特與康諾里皆分別在佛羅里達、維吉尼亞州取得勝利，但已有約26年國會資歷、代表俄亥俄州的夏波，卻不幸以5個百分點、約1萬4000票的差距，敗給民主黨籍對手、辛辛那提市議員蘭斯曼（Greg Landsman

）。

夏波是挺台資歷最久的眾議員之一。他1995年初進到國會，同年8月就加入支持台灣參與聯合國的決議案連署

；之後25年期間，他陸續提出或連署支持近100項友台法案或決議案，包括2018年3月上路、鼓勵美台高層互訪的「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）。

另外，眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）以29個百分點的大幅差距擊敗民主黨對手，第10度連任德州聯邦眾議員。

麥考爾在外委會相當關注中國威脅，且時常為台灣執言

；今年9月他領銜提出欲大幅更新美國對台政策的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）眾院版本，計劃未來5年提供台灣65億美元軍援，並要求美國在台協會（AIT）處長任命案須參議院同意。

今年8月訪問台灣的眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），以及隨她訪台的民主黨籍眾院外委會主席米克斯（Gregory Meeks），也都雙雙在今年期中選舉以壓倒性票數取得連任。

此外，在這屆國會提出「與台灣同一陣線法案」（STAND with Taiwan Act）、「武裝台灣法案」（Arm Taiwan Act）、「台灣夥伴關係法案」（Taiwan Partnership Act ）及「台灣防衛法案」（Taiwan Defense Act）等至少4部友台法案的共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher），以高達73.5%的得票率當選。

2020年「台北法」（Taipei Act）推手、今年3月提出呼籲駐美代表處更名「台灣代表處法案」（Taiwan Representative Office Act）的共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis），也以亮眼的67.2%得票率成功連任。

其他成功當選的活躍友台眾議員包括去年5月提出「台灣外交檢討法案」（Taiwan Diplomatic Review Act）的民主黨籍眾議員薛曼（Brad Sherman）、去年2月提決議案要求美台恢復建交的共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）、曾提案要求美國把台灣視同「北約+」（NATO Plus）成員的共和黨籍眾議員裴利（Scott Perry）等。

至於去年6月提出「台灣和平與穩定法案」（Taiwan Peace and Stability Act） 的眾院外委會亞太小組主席貝拉（Ami Bera），以及去年2月提案欲協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員身分的韓裔眾議員金映玉（Young Kim），目前兩人選區開票作業仍進行中，領先幅度分別為11.6、18.2個百分點。（編輯：韋樞）1111109