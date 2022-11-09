王上菲長相甜美，卻被虧個性像女漢子。（粘耿豪攝）

王上菲在《台灣X檔案》一圓女打仔夢想。（粘耿豪攝）

王上菲私著休閒，遭朱宇謀笑是流浪犬。（王上菲提供）

朱宇謀和王上菲從《女力》系列一起演到中視、中天8點檔《台灣X檔案》特搜隊隊員，朱宇謀透露王上菲雖長相甜美，卻是十足的女漢子，尤其體能方面，「我們進特搜隊前有體能訓練，她和男生的訓練強度一樣，我常常累到喘，她還精力旺盛。」朱宇謀笑說他和張瀚元都戲稱王上菲是「堂妹」，「她就像過年回阿嬤家，都會遇到的舅舅女兒，像電池有消耗不完的精力。」

王上菲坦言剛開始認識朱宇謀認為他偶包很重，沒想到熟識後發現他是個搞笑幽默的男生，在片場常常模仿同劇演員，逗樂大家，「他是開心果，他的笑點可以戳中每個人。」２人有很深的革命情感，除了在表演上互相支持對方，也是能夠聊心事的朋友，朱宇謀曾陪伴王上菲度過失戀低潮。

王上菲說剛進劇組時和前男友感情不穩定，只要導演一喊卡，眼淚就會流下，朱宇謀雖會故意模仿她忍住眼淚，把眼睛撐大的模樣虧她，但也會以男生的角度分析這段感情，給出實在的建議。

後來分手，情緒起伏大，她笑說在路上看到和前男友同款車，就會落淚；連當初特搜隊的劉書宏和楊雅筑和前男友捧場買車，只要坐進他們的車，就會開始大哭，「但他們一直讓我重複坐那台車，坐到後面就麻痺沒事了。」

王上菲認為他們的友情各司其職，「我是負責心靈開導，宇謀因為出道較早，比較多經驗談，小元（張瀚元）就是理財方面很厲害。」她透露一次和朱宇謀、張瀚元在車上，聊到她每天都會打電話和爸媽聊天，3人一陣沉默後，朱宇謀說：「好想我媽。」王上菲立刻停車，讓他們下車打電話。

朱宇謀當時聽到媽媽聲音就一陣鼻酸，「我說媽媽我好想妳，我媽以為我發生什麼事了，那天對她講話特別溫柔，好像回到小時候。」王上菲在一旁看2個大男生對爸媽表達愛，直呼真的好感動。