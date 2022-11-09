這樣的交通號誌你看過嗎？有民眾在高雄岡山區發現，紅綠燈下方的號誌寫著「綠燈早開」，讓他左思右想都無法明白其中的意義，照片曝光後，也引來網友熱烈討論。而高雄市政府交通局過去就曾說明其用途，簡單來說，「綠燈早開」就是綠燈比對向早開放，「不須遲疑，依照號誌行駛就對了」。

有網友在臉書私密社團《我是岡山人（北高雄）》發文表示，某天發現路口的號誌牌寫著「綠燈早開」，看了好久仍無法參透其中的意涵，因此好奇發問，「好神奇哦，什麼是綠燈早開？」

貼文曝光後，馬上就有內行人留言解答，「綠燈早開」正如字面上的意思，此方向的綠燈比對向的綠燈還要早開，讓這一車道的車子可以優先左轉，避免因為兩道車都要轉彎，導致路口塞車的情況。

其他網友則回應，「原來是這樣！難怪我上次等不到左轉燈」、「結果這條路到下班時間照樣塞爆」、「真的，很多市區都改這樣了」。

而高雄市政府交通局過去就在臉書上發文表示，其實有「綠燈早開」和「綠燈遲閉」等特殊交通號誌，簡單來說，「綠燈早開」就是綠燈比對向早開放；「綠燈遲閉」就是綠燈比對向晚結束，皆是為了維護轉向車輛安全而設置，「不須遲疑，依照號誌行駛就對了」。