Miao Miao Flow 近日推出首張小提琴演奏專輯《我大盧思蒨》。她從音樂科班出身，曾與張學友、盧廣仲、彭佳慧、蕭敬騰、吳青峰等天王天后合作，此次推出首張專輯，所收錄的歌曲皆是從生活中汲取的靈感；跳脫眾人對小提琴的古典、爵士刻板框架。

談到過往與歌手們的合作經驗，她提到印象最深刻的合作是一次李玖哲的演出，「印象中他是一個很沒架子的藝人；記得演唱會前都會在後台拜拜；但他同時也照顧了不拿香的同事，拜拜之後會再來帶著大家禱告，很尊重每一個樂手及工作人員。」

她推出單曲〈天選之人〉，透露「這首歌是在疫情之下誕生的，當時很多躲過第一波疫情曾笑稱自己是『天選之人』的朋友都陸續確診了，所以有了這個名字！」也自曝至今仍是大家口中的「天選之人」。

畢業於台北藝術大學並且是音樂科班出身的Miao Miao Flow，以小提琴等演奏樂器見長，曾為SEMIFUSA樂團一員並以《SEMIFUSA同名專輯》，於 2016 年入圍第 27 屆金曲獎演奏類「最佳專輯獎」、「最佳專輯製作人獎」、「最佳演奏錄音專輯獎」，除了參與多部電影配樂錄製包括《返校》、《軍中樂園》、《無聲》、《腿》、《同學麥娜絲》等，擁豐富經歷。