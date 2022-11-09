「微笑刺客」艾塞亞湯瑪斯（Isiah Thomas）即使過了多少年還是不肯原諒麥可喬丹（Michael Jordan），這部分也是因為喬丹的得獎紀錄片影集《最後一舞》把他的火氣又挑起來了。湯瑪斯看完了《最後一舞》，他看見喬丹罵他是個混蛋，但是他看了半天，發現影集裡唯一的「混蛋」明明是喬丹才對。

湯瑪斯告訴《EuroHoops》說：「我和我的家人一起觀看《最後一舞》，我原本認為很不錯，然後他說他恨我，罵我是個混蛋。我接著看完整部紀錄片，全部都在講他才是個混蛋。我感覺就是，喂，暫停一下，除非我獲得一個公開道歉，否則我們的仇怨還會持續很長很長的時間，因為我是芝加哥西區來的。」

這不是《最後一舞》第一次遭到批評了，畢竟影集裡絕大部分的當事人都還健在，喬丹這樣公開行銷自己的英雄形象，貶低他的對手和隊友，引發一些當事人的不滿，老戰友皮朋（Scottie Pippen）甚至為此事與喬丹決裂。

喬丹至今耿耿於懷的是1991年公牛在東區冠軍戰橫掃活塞，湯瑪斯與隊友輸球之後逕自離場，沒有與喬丹他們握手。湯瑪斯也承認現在的球員都會這麼做，但是時代不同，那個年代是「當你輸了，你就離場，如此而已。」日後喬丹還利用個人影響力阻止湯瑪斯入選夢幻隊。

然而湯瑪斯對此事的解釋前後不一，起初他承認自己缺乏體育精神，活塞球員因為輸球心情很差才提前離場。20多年後（2013）湯瑪斯又改口說是喬丹和傑克生（Phil Jackson）不斷用言語侮辱他們，所以才在比賽末段決定不和他們握手。