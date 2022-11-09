台南市某里長候選人日前致贈老人會禮券，被人檢舉涉及賄選，經警方報請檢方指揮偵辦，今天上午傳喚該名里長候選人等人到案說明後，下午移送台南地檢署複訊。檢方複訊後，除諭知里長候選人5萬元交保候傳外，還將擴大偵辦。

據南檢統計，至今接獲的選舉情資，分選偵字及選他字案合計共有223案，目前都在偵辦中。

另外，檢方也起訴涉嫌在社群網路散布不實言論妨害名譽罪1件；9月間還有另名里長候選人被檢舉在分送的白米內夾帶禮券，涉嫌賄選，經複訊後，當事人諭知12萬元交保。