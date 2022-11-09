行政院長蘇貞昌今接見聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯訪團一行，蘇貞昌表示，盼德魯繼續支持台灣參與國際組織和各項活動，共同為國際做出貢獻；德魯致詞時強調，就職百日內就訪台，彰顯兩國關係重要，也盼學習全民健保制度。

蘇貞昌表示，德魯過去是資深醫師，這次勝選計畫推動健保制度，今天上午德魯造訪衛福部、健保署等，而台灣在推動健保上有多年成功經驗，這次疫情肆虐，台灣因為有好的健保、健康的公衛制度與醫療量能，不但照顧民眾健康，也在這期間發展好的經濟成績，若該國有推動健保的計畫，台灣在能力範圍內，將願意合作協助。

蘇貞昌指出，特別感謝德魯總理領導該國政府在各種國際場合上為台灣仗義執言；今年9月，德魯總理即親自在聯合國大會總辯論期間發表演說，表達對臺灣的堅定支持，並支持臺灣有意義參與聯合國體系，令人感佩。

蘇貞昌強調，台灣雖然深受中國武力威脅，但仍不屈不撓，在蔡總統領導下，不但持續堅定發展經濟、照顧國民福祉，並願意為世界做出貢獻，至盼德魯總理領導克國繼續在各國際場合上為臺灣仗義執言，支持臺灣參與國際組織及各項活動，讓臺克兩國政府共同為國際做出貢獻。

德魯表示，訪團成員此次訪台，受到臺灣政府熱情款待與照顧，再次彰顯兩國多年來的強健邦誼。德魯總理指出，1983年9月克國自英國獨立後不久，隔月即與臺灣建交，至今已將屆滿40年，明（2023）年克國將慶祝獨立建國40週年，同時也是臺克兩國建交40週年，因此他此行也誠摯邀請蔡總統明年率團訪問克國，為兩國邦誼劃下一重要里程碑。

德魯提到，他在上任總理百日內訪臺，就是為了要特別感謝台灣政府，並展現克國相當重視兩國邦誼，而台灣擁有健全完善的全民健保制度，因此他希望能與臺灣有更多醫療合作，汲取台灣在醫療領域的成功經驗，以協助該國順利推動類此健保制度。

德魯提到，今年9月他於上任後首次在聯合國的演講中，即特別為臺灣發聲，後續也將會在「聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議」（COP27）上繼續為臺灣發聲，讓臺灣聲音有機會被世界聽到。