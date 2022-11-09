黑面琵鷺T69自從2015年肉毒桿菌中毒被救活後，每年都會都飛回抵台南度冬，今天上午，在台南安南區一處溼地再度被鳥友拍攝到，這也是牠第8度抵台南，對於台南這片棲息地十分忠誠，鳥友李正峰拍照並留言「年年回娘家的T69」。

鳥友李正峰表示，T69是2015年發生黑琵肉毒桿菌中毒事件，成功被救活的幸運兒，北返後在中國大連外海形人坨順利產下小黑琵，之後每年都會來到台南度冬，不像其牠的候鳥可能會更換地區棲息。

李正峰表示，T69很容易讓人誤會是另一水鳥-白琵鷺，與白琵明顯不同是臉部裸皮部份呈現黃色，是如假包換的黑面琵鷺，而且是隻母鳥，當年鳥會理事長蔡佳玲照顧T69就像照顧女兒一樣用心，所以才笑會稱T69是佳玲的女兒，如今每年都要回娘家。

台江國家公園管理處表示，為了讓黑面琵鷺等國際遷移物種能安心在此度冬，近年來持續與園區外養殖漁民溝通交流，希望營造黑面琵鷺覓食友善棲地。從前年僅3位台江在地漁民帶頭提供10.8公頃魚塭，今年送件申請加入合作夥伴已增加到34位、魚塭面積高達近200公頃，經過審議後選出61.95公頃做為友善棲地營造。

台江處表示，將於12日在遊客中心辦理生態友善棲地營造成果發表會，邀集地方參與活動的漁民簽署合作意向書，並且頒發「第一屆台江漁友攝影展」獎項，讓漁民也能感受到參與國家公園保育的成就及榮譽感。